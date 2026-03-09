Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в возможности достижения $2 млрд товарооборота между Беларусью и Узбекистаном. Об этом он заявил на встрече с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в начале встречи отметил, что есть что обсудить с учетом подготовки планируемого визита в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Думаю, к этому времени мы актуализируем все наши вопросы, обобщив их и выработав план на ближайшую и среднесрочную перспективу. Отношения развиваются неплохо. Особенно в плане визита последнего нашей правительственной делегации во главе с премьер-министром в вашу страну, — сказал Президент. — Мне очень импонирует договоренность о том, что в ближайшее время, где-то к 2030 году, мы достигнем двухмиллиардного товарооборота. Это вполне возможно. Тем более что экономики наших стран не конкуренты друг другу. Все, что мы умеем делать — от сельского хозяйства до машиностроения, — это все нужно густонаселенному узбекскому государству».

В 2025 году товарооборот Беларуси и Узбекистана составил почти $855 млн, что составляет 134,8% к уровню 2024 года. Сальдо для Беларуси положительное в размере более $517 млн. Тенденция к росту товарооборота продолжается и в текущем году. Растет также и объем торговли услугами. В 2025 году он увеличился на 56,1% по сравнению с 2024-м и составил $207,9 млн. В Узбекистане зарегистрировано 229 организаций, учредителями которых являются резиденты Беларуси.

/Будет дополнено/.