Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Дрибинский район Могилевской области ознакомится с развитием племенного мясного скотоводства и молочной отрасли, сообщает БЕЛТА.

Глава государства посетит племенной завод по разведению КРС герефордской породы РУСПП «Могилевское госплемпредприятие». Президенту доложат о развитии в Беларуси племенного мясного скотоводства.

Планируется также, что глава государства ознакомится с вопросами развития молочной отрасли, строительством в Могилевской области профилакториев для телят.