Рассказывая присутствующим об основных направлениях развития социальной сферы района, заместитель председателя райисполкома подробно остановилась на положительной динамике в системе образования. Людмила Адамовна подчеркнула, что по итогам централизованного экзамена за прошедший год район существенно улучшил свои позиции в областном рейтинге, что свидетельствует о качественной подготовке выпускников. Также она напомнила об особенностях организации ЦЭ: традиционно экзамен проходит на базе аграрно-технического колледжа, в аудиториях не могут находиться педагоги-предметники или родственники экзаменующихся – такие меры направлены на обеспечение объективности результатов.

Говоря о противопожарной безопасности, Людмила Кураликова отметила, что за два месяца текущего года в районе произошло 16 пожаров, и порекомендовала установить в домах АПИ и следить за их исправностью. Кроме того, напомнила о важности защиты персональных данных, призвав не передавать посторонним личную информацию и не реагировать на сомнительные звонки и сообщения.

Еще одной важной темой для обсуждения стала организация досуга детей и подростков в свободное время. Людмила Адамовна проинформировала о возможностях, которые сегодня доступны подросткам: работа кружков и секций в учреждениях образования и культуры, спортивные залы, картинная галерея, а также обновленный кинотеатр. «Родителям важно не просто знать о существовании этих возможностей, но и интересоваться, чем занят ребенок в свободное время. Ведь внимательное отношение к увлечениям и времяпрепровождению детей помогает не только развивать их таланты, но и уберечь от необдуманных поступков и опасных ситуаций», – подытожила Людмила Кураликова.

В ходе встречи работники РЭС смогли задать волнующие их вопросы. Жители райцентра пожаловались на неудовлетворительное состояние дороги на пересечении ул. Юбилейной и Кирова. Заместитель председателя райисполкома взяла вопрос на личный контроль.

Елизавета Малая

Фото автора