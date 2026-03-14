Магнитная буря идет на Земле, она стала второй за март, но первой такой продолжительной. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Сообщается, что примерно начиная с полуночи регистрируется планетарная магнитная буря. Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце.

Ученые отмечают редкую стабильность события, оно продолжается девять часов и все это время индекс находится на одном и том же уровне G1.7, что соответствует среднему уровню.

В лаборатории предполагают, что геомагнитные возмущения пока будут продолжаться. Скорость солнечного ветра на данный момент находится на уровне около 700 километров в секунду, то есть примерно в два раза выше чем обычно, а признаков спада нет. В то же время ученые не исключили временную стабилизацию обстановки в ближайшие часы.

В лаборатории обратили внимание, что 2026 год опережает предыдущий по количеству бурь. Всего зарегистрировано 17 дней с магнитными бурями, то есть 23% от уже прошедших дней года. В прошлом году, который оказался самым геомагнитно активным за десятилетие, таких событий было 19%. Пока год идет по рекордному графику, сообщили ученые.

