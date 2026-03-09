Кандидатуру молодежного лидера сегодня единогласно поддержали на II пленуме районного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».

В состав президиума вошли: первый секретарь Гомельского областного комитета ОО «БРСМ» Игорь Назарчук, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко, председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко. В работе пленума также приняли участие заместители директоров, секретари первичных организаций предприятий и организаций района, приглашенные активисты ОО «БРСМ».

На повестку дня вынесли 3 вопроса: об итогах работы районной организации ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» в 2025 году и задачах на 2026 год, об избрании первого секретаря районной организации ОО «БРСМ», о составе районного комитета ОО «БРСМ».

Татьяна Хацулева обозначила, что на территории района проживает 4811 молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. Численность союзной молодежи в районе составляет 1070 человек, объединенных в 47 первичных организаций, или 23% от численности молодежи в районе. За отчетный период РК ОО «БРСМ» в организацию принято 280 человек.

Важными аспектами в работе с молодыми людьми путем реализации разноплановых проектов является сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание, организация занятости молодежи и развитие волонтерского движения. На постоянной основе проводятся диалоговые площадки с молодежью: за 2025 год их было организовано 9, участие в них приняли порядка 230 ребят. Из трех зарегистрированных молодежных инициатив два проекта вышли на республиканский уровень. Проект «Уваровичская криница «Живи, родник, на радость людям» был в числе победителей.

Под слоганом «БРСМ: труд – крут!» реализуется одно из главных направлений в работе районного комитета – студотрядовское движение. В 2025 году организована работа 17 студотрядов общей численностью 207 человек. С положительной стороны отмечена работа по оказанию содействия в организации занятости молодежи в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро», КСУП «Кривск», опытном лесхозе, коммунальном предприятии. Районный штаб признан лучшим в области, также среди лидеров – сельскохозяйственный отряд «СВОИ» из Пенчинской школы и командир этого отряда.

Среди задач на текущий год Татьяна Хацулева отметила дальнейшую работу по реализации основных направлений деятельности ОО «БРСМ», обратив особое внимание на организацию мероприятий, молодежных проектов и инициатив, посвященных Году белорусской женщины, по качественному и количественному росту численности первичных организаций ОО «БРСМ», реализацию молодежных инициатив в рамках волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» по поддержке различных социальных групп населения, участие в молодежных проектах, обеспечение выполнения плана по трудоустройству молодежи в составе студенческих отрядов с заработной платой и др.

Завершая свой доклад, Татьяна Хацулева обратилась к молодежному активу: «Только вместе мы сможем добиться еще больших высот и результатов. Не сбавляйте обороты, проанализируйте свою работу, сделайте выводы и работу над ошибками».

На пленуме был утвержден проект постановления пленума по первому вопросу, поддержана кандидатура Марины Габис на должность первого секретаря РК ОО «БРСМ», утвержден новый состав бюро районного комитета ОО «БРСМ».

Члены президиума поблагодарили активистов РК ОО «БРСМ», молодежного лидера за продуктивную работу в 2025 году и пожелали не останавливаться на достигнутом, предлагать, а главное, качественно реализовывать новые проекты и идеи на благо малой родины и Беларуси.

За личный вклад в развитие и реализацию проектов и инициатив Гомельской областной организации ОО «БРСМ» Игорь Назарчук вручил грамоту областного комитета ОО «БРСМ» Татьяне Хацулевой. Ей также объявлена благодарность районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд, направленный на развитие молодежной политики, активное участие в общественно-политической жизни Буда-Кошелевского района.

Новый лидер РК ОО «БРСМ» Марина Габис поделилась планами и задачами: «Безусловно, понимаю всю ответственность и вижу объем предстоящей работы. Проводить интересные и полезные мероприятия, слышать, что предлагают другие, и помогать им реализовывать их проекты, привлекать новых членов молодежного движения в наши ряды и создавать комфортную среду, где каждый может проявить себя – задача минимум для меня. В первую очередь, буду стремиться вдохновлять собственным примером и показывать, что быть активным – это круто, современно и полезно для будущего. Уверена, что, действуя сообща, одной командой, при поддержке старших товарищей, у нас все получится».

Наталья Логунова

Фото автора