В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 23 марта:

— на 1 км а/д Р-150 «Хутор – Гомель». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60

км/ч;

— на 12 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— в районе дома №48 по ул. Советской в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— в районе дома №37 по проспекту Речицкому в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 50 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 174 по 180 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч.

Госавтоинспекция Гомельщины