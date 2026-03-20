Определен порядок организации республиканского конкурса молодых журналистов «Пресс-код», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство информации.



Конкурс проводится с целью реализации задач государственной информационной политики, содействия профессиональному становлению молодых журналистов СМИ, выявления талантливой молодежи в области журналистики, содействия формированию критически мыслящей, медиаграмотной личности, кадрового резерва молодых журналистов. Организаторами конкурса являются Министерство информации и БРСМ.

«Пресс-код» проходит ежегодно в период с июля по декабрь по следующим категориям и номинациям: категория «Старт» (две номинации), категория «Свой взгляд» (шесть номинаций), категория «Медиалига» (шесть номинаций).

К участию в конкурсе допускаются молодые люди в возрасте от 14 лет до 31 года включительно на момент подачи заявки на участие в конкурсе.

В категории «Старт» (в возрасте от 14 до 18 лет) — обучающиеся в учреждениях общего среднего образования и (или) дополнительного образования детей и молодежи, посещающие объединения по интересам профильной направленности.

В категории «Свой взгляд» (в возрасте от 16 лет до 31 года) — обучающиеся в учреждениях образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального образования, учреждениях высшего образования и (или) работающие в организациях Республики Беларусь, не имеющие профильного образования и опыта работы в средствах массовой информации.

В категории «Медиалига» (в возрасте от 17 до 25 лет) — обучающиеся в учреждениях высшего образования и получающие профильное образование, а также молодые специалисты, работающие в государственных организациях Беларуси, на которые возложены функции редакций СМИ.

Конкурс проводится в три этапа: отборочный, региональный и республиканский. На конкурс принимаются печатные, аудиовизуальные и фотоматериалы с учетом специфики выбранной номинации. Для участия необходимо отправить заявки и конкурсные работы на адреса электронной почты областных (Минского городского) комитетов ОО «БРСМ».

Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и денежными премиями в размере 10 базовых величин (1 БВ — 45 рублей). На третьем этапе жюри в ходе очной защиты материалов оценит участников по десятибалльной шкале по следующим критериям: оригинальность разработки темы, новизна идеи, нестандартность подачи материала, глубина и качество проработки темы, стилистика и языковые средства (публицистические работы), уровень технического и художественного исполнения (качество съемки, композиция, работа со светом, качество монтажа, звука), эмоционального воздействия (личная вовлеченность автора), способность ярко и убедительно представить свою работу; находчивость и эрудиция в ответах на вопросы жюри; соответствие дополнительным критериям, установленным оргкомитетом с учетом специфики представленной номинации.