В Беларуси делают все для того, чтобы не допустить пересмотра истории. Об этом рассказал первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич во время мероприятий, посвященных 83-й годовщине Хатынской трагедии, передает корреспондент БЕЛТА.

«День памяти жертв Хатынской трагедии, как и подобных трагедий сотен других наших деревень, которые не пережили ту войну, — особый день в историческом календаре белорусского народа, который, несмотря на все тяготы и лишения, выстоял и победил. Этот день ценен своими уроками для ныне живущих поколений. Не случайно, что сегодня здесь так много людей, которые считают своим долгом почтить память жертв великой трагедии прошлого века», — сказал Андрей Кунцевич.

Он указал на то, что сегодня в некоторых странах пытаются пересмотреть результаты той войны, пытаются перечеркнуть память о ней. «Глядя на усилия руководства нашей страны, представителей белорусских СМИ, общественных объединений, мы видим, что в Беларуси помнят и чтят эту память. В нашей стране делают все для того, чтобы пересмотра истории не состоялось», — подчеркнул первый заместитель министра.