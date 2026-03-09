Минский школьник попал в больницу, предположительно, из-за вейпа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на милицию Минска.



В милицию поступила информация о том, что в учреждение здравоохранения поступил 14-летний школьник с острым отравлением неустановленным веществом.

Выяснилось, что скорую помощь вызвала мама подростка. Сотрудник охраны торгового центра сообщил ей о том, что мальчик ведет себя странно: не может внятно выражать свои мысли, не знает, как доехать домой. Женщина забрала сына, и он рассказал, что находился в торговом центре со своими приятелями. Они дали покурить вейп, после чего его самочувствие ухудшилось.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В милиции призвали родителей интересоваться, где, как и с кем ребенок проводит досуг. Важно обращать внимание на его увлечения и круг общения. Ребенку нужно рассказать о вреде курения, в том числе вейпов.