Министерство юстиции 13 марта проведет акцию по правовому консультированию, приуроченную ко Дню Конституции, сообщает БЕЛТА.



Акция в формате прямой телефонной линии пройдет с 10.00 до 12.00.

В ходе консультирования граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы, не требующие ознакомления с документами. По вопросам в сфере нотариальной деятельности можно звонить по телефону 8 (017) 200-89-71, 8 (017) 211-01-85; легализации (апостилирования) официальных документов, составленных на территории Республики Беларусь, — 8 (017) 211-01-93; принудительного исполнения исполнительных документов — 8 (017) 210-40-49.

Информацию о бесплатных консультациях также можно получить в главных управлениях юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов, в нотариальных конторах и юридических консультациях страны.