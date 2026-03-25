Набор на бюджетные места в медицинские вузы в этом году значительно увеличен, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По словам начальника главного управления кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Ольги Колюпановой, в эту вступительную кампанию белорусские медицинские университеты значительно расширили набор на бюджетные места.

«В нынешнем году в Беларуси создали беспрецедентные условия для абитуриентов медвузов — значительно увеличили набор на бюджетные места», — отметила Ольга Колюпанова.

По ее словам, набор увеличен на 760 бюджетных мест. Разница очевидна: 200 мест платного набора в прошлом году против 760 бюджетных в этом.

Начальник главного управления обратила внимание, что практика не выделения мест на платный набор существует в аграрной и педагогической сферах, а также по ряду инженерных специальностей.

Контрольные цифры приема будут официально опубликованы на сайтах медицинских университетов до 1 апреля 2026 года (по целевому набору — до 1 мая).

Кроме того, пересмотрен целевой набор: если раньше он составлял 80% по всем специальностям, то в эту вступительную кампанию структурирован в зависимости от востребованности специальности — от 45% до 70%.

Таким образом, отметили в Минздраве, большему числу талантливых и мотивированных молодых людей предоставлена возможность получить престижное образование бесплатно.