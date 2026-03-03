Рабочую группу возглавил председатель облисполкома Иван Крупко, в маршруте – два молочно-товарных комплекса хозяйства «Красная Армия».





В центре внимания – строительство профилакториев для телят, а также модернизация доильно-молочных блоков. Губернатору рассказали о стратегии развития хозяйства и технологии содержания крупного рогатого скота.

Вместе с поручениями об обновлении стада и реконструкции сараев прозвучала также критика: на фермах низкие объемы надоев и не во всех помещениях соблюдаются санитарные нормы.

Глава региона поставил задачу разработать конкретный план обновления комплексов с учетом единого цикла производства сельскохозяйственной продукции.

На устранение выявленных недостатков по наведению порядка Иван Крупко дал району двое суток.

