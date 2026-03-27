На базе ТЦСОН состоялась диалоговая площадка, ключевая тема которой – ответственное обращение с животными.

Спикерами выступили ведущий ветеринарный врач-эпизоотолог Станислав Еремеев, заместитель директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Алла Грибанова, заместитель начальника управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району Игорь Лахмаков.

О том, какую угрозу представляют безнадзорные животные, рассказал Станислав Еремеев. Основная опасность – бешенство, смертельное заболевание, как для людей, так и животных. Ветврач объяснил, как распознать первые признаки неадекватного поведения у питомцев и что делать при встрече с агрессивной собакой. Главный совет – не провоцировать животное и по возможности избегать контакта. Также напомнил о важности ежегодной вакцинации против бешенства, которую бесплатно проводят в райветстанции и для домашних питомцев, и для сельскохозяйственных животных.

Алла Грибанова в свою очередь проинформировала, как в районе организован отлов безнадзорных животных. Эта функция возложена на жилищно-коммунальные службы. Она подчеркнула: ни одно отловленное животное не погибает. «Мы передаем их волонтерским организациям. Если по каким-то причинам в руки коммунальщиков попала домашняя собака, хозяин всегда может позвонить и вернуть своего питомца», – заверила Алла Петровна. Внимание обратила и на отношение общества к данному вопросу: пока одни жители требуют немедленного отлова, другие подкармливают и прячут животных, тем самым снижая эффективность работы служб. «Нужно понимать, что, если вы прикормили животное на улице, но не забрали его домой, вы не решили проблему, а только усугубили ее», – резюмировала спикер.

Говоря об уплате за содержание животных, Игорь Лахмаков отметил, что согласно статье 308 НК Республики Беларусь владельцы собак в возрасте от трех месяцев и старше обязаны уплачивать налог. Для пород, включенных в перечень потенциально опасных, ставка составляет 67 рублей, в иных случаях – 14 рублей. Налоговым периодом является квартал, а уплата производится через жилищно-коммунальные службы. При этом Игорь Владимирович перечислил категории граждан, которые освобождаются от уплаты за одну собаку: инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, а также жители частных и блокированных жилых домов.

В целом, участники диалоговой площадки сошлись во мнении, что ни закон, ни службы отлова не смогут решить проблему, пока каждый владелец не осознает, что мы действительно в ответе за тех, кого приручили.

Елизавета Малая

Фото автора