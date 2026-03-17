Ингредиенты:

— фарш — 500 г.;

— чеснок — 1 зубчик;

— яйцо — 1 шт.;

— сметана — 2 ст.л.;

— сыр твердый — 100 г.;

— соль, перец — по вкусу.⠀

Приготовление:

1. Грибы мелко нарежьте и обжарьте в растительном масле до готовности. Посолите и добавьте сметаны.

2. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, пропущенным через пресс чесноком, яйцом, солью и перцем. Все перемешайте до однородного состояния, сформируйте плоскую котлетку с углублением в центре.

3. В каждое углубление закладываем грибную начинку, сверху кружок помидора, смазанный сметаной и тертый сыр.

4. Помещаем гнездышки в форму застеленную пергаментом и запекаем 30-40 минут при 180 градусах.