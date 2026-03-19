Провел сессию председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. Для обсуждения и принятия решений был вынесен ряд вопросов.



С основным докладом выступил председатель райисполкома Валентин Ундруль, представив анализ деятельности районного исполнительного комитета в минувшем году. Валентин Антонович отметил значимые достижения и обозначил приоритетные задачи на текущий год.



Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2025 год доложила начальник финансового отдела райисполкома Наталья Прищепова.

Кроме того, в ходе заседания были утверждены региональные комплексы мероприятий, направленные на реализацию государственных программ в различных сферах. Поддержку депутатов получили инициативы в области регулирования рынка труда, развития демографического потенциала, а также программы, касающиеся жилищного строительства, благоустройства, развития образования, культуры, спорта и здравоохранения. Отдельное внимание было уделено вопросам развития агропромышленного комплекса и экологической безопасности района.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко