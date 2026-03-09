Председатель облисполкома Иван Крупко акцентировал внимание и на соблюдении технологической дисциплины на животноводческих объектах.

Проверки сельхозорганизаций области показали наиболее типичные недоработки: занавоженность ферм, несвоевременный вывоз органики. В период мониторинга недостатки устраняются оперативно, однако спустя время выявляются вновь.

Немало недочетов и в организации содержания, кормления и поения животных, выполнении ветеринарных норм.

Отдельное внимание – к фактам нарушения работниками ферм технологической дисциплины.

«Если это не единичные случаи, а систематические недостатки, установите постоянный контроль над хозяйством – пока все нарушения не будут устранены», — резюмировал губернатор.

Гомельщина официально