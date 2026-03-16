В 2026 году на Гомельщине планируется построить 160 профилакториев общей мощностью более 26800 голов.

Уже разработана единая концепция конструктива зданий, определена ориентировочная потребность в строительных материалах, производится их закупка. В отдельных районах работы уже начались, остальные подготавливают площадки и приступят к возведению после приобретения необходимых материалов.

«Контроль будет еженедельным. Задача для всех одна – оперативно начать строительство и ускоренными темпами производить работы. Через три месяца объекты должны быть готовы. Никаких проволочек допускать нельзя», – подчеркнул глава региона.

