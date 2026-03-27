В весеннем оздоровительном лагере ребят знакомили с современными инженерными профессиями. Для учеников 1-4 классов была подготовлена насыщенная и увлекательная программа.

В течение дня мальчишки и девчонки не только отдыхали, но и пробовали себя в роли настоящих инженеров. Под руководством педагогов дети учились создавать цифровые продукты: проектировали 3D-объекты, моделировали подставки для мобильных телефонов, оригинальные игрушки и другие полезные вещи. В основе их работ лежали простые геометрические фигуры: прямоугольники, цилиндры, конусы и др., что позволило школьникам наглядно увидеть, как из базовых форм рождаются сложные и интересные предметы. Также они знакомились с основами электроники, собирали игрушки с применением электрической цепи и учились работать в команде.

Стоит отметить, что даже ребята начального звена способны освоить современные технологии и проявить творческий подход к решению непростых задач. Такие проекты не только развивают инженерное мышление, но и помогают детям определиться с будущей профессией.

Ученикам были вручены медали и грамоты за активное участие в жизни лагеря.

Инна Костянко

Фото автора.