С целью снижения рисков возникновения пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде, а также для повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения на территории Будакошелевщины проходит специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара».

Работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС совместно с работниками Гомельского областного управления МЧС провели комплекс профилактических мероприятий на территории Уваровичского сельсовета, где за последних 5 лет зафиксирован рост пожаров и гибель на них людей.

Во главе угла – посещение домовладений, квартир одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, многодетных семей и других категорий, наиболее подверженных риску возникновения возгораний. Спасатели уделили пристальное внимание противопожарному состоянию жилья, рассказали, как сделать дом безопасным и не создать своими действиями пожароопасные ситуации. Также проверили состояние отопительных приборов, наличие и работоспособность автономных пожарных извещателей. В ходе бесед с населением напомнили о важности соблюдения требований пожарной безопасности в быту, недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, опасности при курении в местах для сна.

Работники областного управления МЧС провели разъяснительную беседу в трудовом коллективе Уваровичской средней школы, в ходе которой рассказали присутствующим о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

– В период отопительного сезона возрастает риск возникновения пожаров в жилищном фонде. Помните: что нельзя перекаливать отопительную печь, оставлять ее без присмотра. Призываем установить в жилых комнатах автономные пожарные извещатели, которые способные на ранней стадии предупредить беду, – обратился к присутствующим начальник центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Гомельского областного управления МЧС Денис Крюк.

Продолжились профилактические мероприятия в сельском Доме культуры, где проходило торжественное собрание ветеранов района, приуроченное к празднованию Международного женского дня. В ходе встречи присутствующим довели основные правила безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования, продемонстрировали принцип работы АПИ.

– Большинство пожаров происходит по вине человека, – подчеркнул Денис Крюк. – Наша задача – донести до людей информацию о тех опасностях, которые они зачастую недооценивают. В этом году в республике уже произошло более 1800 пожаров, погибли более 200 человек. Беду можно было предотвратить, если бы были соблюдены элементарные правила безопасности.

Для продолжения комплекса мероприятий магазин «Копеечка» был выбран не случайно. В данном торговом объекте реализуются спиртные напитки и табачные изделия. Как известно, курение остается одной из распространенных причин возникновения пожаров.

Представители службы 101, в торговом зале организовали интерактивные площадки, на которых наглядно показали покупателям, что цепочка «выпил-закурил-уснул» является прямым путем к трагедии. Также подробно разобрали действия при возникновении пожара в доме и правила вызова спасателей.

Для тех, кто в эти дни находился дома, с помощью громкоговорящего устройства служебного автомобиля спасатели довели информацию о целях и задачах специального мероприятия «Дом без пожара».

Одним из важных мероприятий стало посещение многодетных семей. Его цель — обучение детей основам безопасного поведения в различных ситуациях. Ребята повторили правила безопасного поведения дома, на игровых площадках, водоемах и в лесу, разобрали особенности эвакуации из зданий. Спасатели акцентировали внимание детей на том, что безопасность – это не только знание правил, но и умение их применять.

В игровой форме дети отработали алгоритм «5 шагов спасения», который поможет им правильно действовать в экстренных ситуациях. Особое внимание было уделено важности знания номеров телефонов экстренных служб. Дети научились вызывать спасателей и поняли, что в случае пожара, аварии или несчастного случая необходимо незамедлительно сообщить об этом по номерам 101 или 112.

— Помните, что играть со спичками и зажигалками опасно. Может возникнуть пожар! Однако, в таком случае, авария или кто-то начал тонуть в водоеме, незамедлительно сообщите об этом спасателям, – отметил старший инспектор сектора пропаганды безопасности жизнедеятельности Гомельского областного управления МЧС Павел Сташук.

Занятия прошли в дружелюбной и непринужденной атмосфере. Ребята активно участвовали в обсуждениях и играх, задавали вопросы и делились своими знаниями, а в завершение получили полезные подарки от спасателей.

Одним из самых необычных и креативных шагов стало размещение информационных надписей на колодцах. Лозунги, такие как «Не прожигай свою жизнь», «При пожаре звони 101 или 112», призваны привлечь внимание к проблеме неосторожного обращения с огнем. Эти надписи станут ежедневным напоминанием для жителей о важности соблюдения правил безопасности. Каждый раз, приходя за водой, люди будут задумываться о последствиях небрежно потушенной сигареты и риске для своей жизни и имущества.

Внимание к вопросам пожарной безопасности каждого человека может значительно снизить риски возникновения пожаров и сохранить жизни людей.

Буда-Кошелевский РОЧС