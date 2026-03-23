Комитетом государственного контроля Гомельской области в рамках онлайн-контроля за эффективностью проводимых госорганизациями области закупок, установлено, что одно из промышленных предприятий г. Гомеля объявило закупку услуг по ремонту и техобслуживанию 2 автомобилей за 450 тыс. руб.

В ходе изучения технического задания выяснилось, что данная закупка проводилась с целью поддержания в технически исправном состоянии двух морально и физически устаревших импортных служебных автомобилей 2008 г.в. и 2012 г.в., а стоимость закупки в разы превышала стоимость двух новых отечественных автомобилей.

После вмешательства Комитета закупка была отменена, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По инициативе областного КГК в текущем году отменены непервоочередные и объявленные с нарушением законодательства 6 закупок на 1,5 млн. руб., снижена стоимость 2 предметов закупок на 123 тыс. руб.

Комитетом государственного контроля Гомельской области