В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по обеспечению своевременной выплаты заработной платы Комитет государственного контроля Гомельской области 16 марта проведет «горячую линию» с населением области.

Во время ее проведения граждане с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о нарушениях нанимателями сроков выплаты заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику.

Поступившая на «горячую линию» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.

Комитет государственного контроля Гомельской области