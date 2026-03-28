На МТФ «Любань» ОАО «Николаевка» председатель райисполкома Валентин Ундруль, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, специалисты управления, работники сельхозпредприятия заняты на ремонте ограждений.

На МТФ «Дербичи» специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия, райветстанции оказывают помощь животноводам в побелке, чистке домиков для телят.

Порядок на животноводческих объектах – залог эффективного и результативного процесса производства молочной и мясной продукции.

Наталья Логунова

Фото автора