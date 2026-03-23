Сегодня днем на номер 112 поступило сообщение о пожаре сухой растительности и деревянного забора в г.п. Уваровичи.

Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар, работали 2 единицы техники районного отдела по ЧС.

К работникам скорой медицинской помощи обратился собственник домовладения, мужчина 1971 года рождения, который получил ожоги при самостоятельном тушении пожара сухой растительности. Его госпитализировали.

Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем.

Районный отдел по ЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности при наведении порядка на придомовой территории и земельных участках! При выборе способов утилизации сухой растительности нужно отдавать приоритет безопасным. На дворовой территории и земельных участках допускается разведение костров при условии обеспечения непрерывного визуального контроля за процессом горения. Рекомендуются обкопать место костра либо разводить его в специальной негорючей емкости, в доступности необходимо иметь средства тушения. Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся или горючие жидкости. Будьте внимательные и осторожны с огнем.

Согласно статье 16.40 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. В соответствии со статьей 16.41 за разведение костров в запрещенных местах предусмотрено наложение штрафа до 12 базовых величин. В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность.

Подготовлено по информации районного отдела по ЧС