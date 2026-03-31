Буда-Кошелевским РОСК окончено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя района. В январе текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домовладений в райцентре, похитил мобильный телефон в комплекте с чехлом-накладкой и защитным материалом.

В соответствии с Уголовным Кодексом Республики Беларусь за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 205 УК, злоумышленнику грозит наказание от общественных работ до лишения свободы на срок до 3-х лет.

РОСК призывает граждан быть внимательными к своему имуществу, а также к лицам, посещающих их.

