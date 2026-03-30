Вспышка самого высокого касса Х зафиксирована на Солнце сегодня утром. Это первая вспышка такого класса с начала февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Институт прикладной геофизики.

«30 марта в 6.19 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4405 (S25E45) зарегистрирована вспышка X1.5 продолжительностью 49 минут», — отмечается в сообщении.

В последний раз вспышка такого класса была зафиксирована 4 февраля (Х4.2) в активной области 4366, которая в итоге побила рекорд XXI века по числу вспышек класса М и Х на Солнце.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщал, что до конца года на Солнце может произойти еще около 5-10 подобных вспышек.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв.м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.