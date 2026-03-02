По предварительным данным, вечером 1 марта 19-летняя девушка пыталась пересечь железнодорожные пути в месте, необорудованном пешеходным переходом. В момент приближения поезда она оступилась, упала на рельсы и в результате оказалась под колесами движущегося состава.

Машинист поезда предпринял меры к экстренному торможению, однако избежать наезда не удалось.

Следователем совместно со специалистом УГКСЭ по Минской области проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз для установления всех деталей произошедшего.

Следственный комитет Беларуси