На территории Буда-Кошелевского района установлен III класс пожарной опасности, в связи с чем с 22 марта введено ограничение на посещение лесов!

При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры.

В случае обнаружения возгорания или лесного пожара, незамедлительно информируйте об этом сотрудников ближайшего лесничества или лесхоза по телефону 7-52-71 или МЧС по телефону 101!

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!

Бережное отношение к природе — это наш долг и ответственность.

С картой запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь вы можете ознакомиться здесь

Буда-Кошелевский опытный лесхоз