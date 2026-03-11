На территории Буда-Кошелевского района активно проходит специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара», направленное на минимизацию числа возгораний в жилищном фонде и предотвращение гибели людей на пожарах.

Очередной раз мероприятия прошли на территории Морозовичского сельсовета, где работники РОЧС провели комплексную работу по повышению уровня пожарной безопасности среди населения.

Мероприятие началось с обследования жилых домов, в ходе которого особое внимание уделялось домовладениям граждан из категорий, наиболее подверженных риску. Это, прежде всего, владельцы домов с печным отоплением. Спасатели провели консультации по правилам устройства и эксплуатации печного отопления, а также напомнили о правилах обращения с огнем. Важным аспектом визитов стало разъяснение принципа работы пожарного извещателя, который может спасти жизни в случае возникновения пожара.



Продолжением мероприятий стало собрание в сельском доме культуры, где спасатели встретились с местными жителями. В ходе общения в интерактивной форме они довели до граждан основные правила безопасности в быту, а также обратили внимание на важность соблюдения осторожности на льду. С наступлением потепления лед становится тонким и выход на него может быть опасен для жизни. Также напомнили о приближении пожароопасного периода и разъяснили правила разведения костров на придомовой территории.

— Использовать приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при постоянном контроле. Места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения, а пламя и искры не должны попадать на строения, — объяснил старший инспектор сектора надзора и профилактики Александр Василенко.

Особое внимание было уделено административной ответственности за выжигание сухой травы на корню, что является одной из распространенных причин лесных и полевых пожаров.

В завершение мероприятия все присутствующие получили памятки с основными правилами пожарной безопасности и рекомендациями по предотвращению возгораний.

Профилактическое мероприятие «Дом без пожара» является важным шагом на пути к снижению рисков возникновения пожаров и обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан. Работники РОЧС продолжат свою работу по информированию населения и проведению подобных акций, чтобы каждый дом стал безопасным и защищенным от огня.

Буда-Кошелевский РОЧС