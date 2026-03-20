В областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения сообщили, что запланирована работа 432 воспитательно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Они будут открыты на базе учреждений образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных заведений.





Из средств республиканского бюджета на оздоровление детей Гомельщины выделено более 240 тысяч рублей. Размер средств республиканского бюджета на удешевление стоимости путевки в дневной лагерь продолжительностью пять дней составляет 27,7 рубля. Средняя стоимость путевки в воспитательно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в зависимости от возраста ребенка планируется в размере от 36,07 до 42,76 рубля, в спортивно-оздоровительные – от 47 до 53 рублей.

Для детей организуют экскурсии и прогулки, выставки о профилактике вредных привычек, беседы и лекции с приглашенными экспертами, интерактивные музыкальные игры и квесты. Также для мальчишек и девчонок проведут конкурсы рисунков в рамках Года белорусской женщины, литературные конкурсы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и изготовлению сувениров, спортландии.

Напомним, весенние каникулы пройдут с 22 по 29 марта.



