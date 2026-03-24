«Узбекистан входит в десятку торговых партнеров Гомельщины, наш товарооборот составляет более 48 миллионов долларов, за последнюю пятилетку он вырос в три раза», – подчеркнул губернатор.

Гомельщина преимущественно поставляет продукцию деревообработки, мясо и молоко, изделия из пластмасс, целлюлозу. Из Узбекистана закупается хлопчатобумажная пряжа, шлаковата, фрукты, керамическая плитка, игрушки, одежда.

Узбекский рынок тщательно изучен перед официальным визитом в страну. В числе перспективных направлений – увеличение поставок продуктов питания, готовой мебели, кормоуборочной техники, оборудования для МТК.

В целях расширения бизнес-контактов глава региона пригласил Александра Огородникова на Гомельский экономический форум.

