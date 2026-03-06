Поздравления жительницам региона адресовали председатель облисполкома Иван Крупко и помощник Президента — инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

В зале — строители, врачи, учителя, деятели искусств, руководители. Каждая из них успешно совмещает карьеру и семью, сохраняя традиции и развивая инновации.

Гомельская область всегда славилась своими женщинами – трудолюбивыми, мудрыми, бесконечно преданными родной земле, подчеркнул губернатор:

«Вы держите на своих плечах экономику региона, развиваете социальную сферу. Трудитесь в полях и у станков, в классах и операционных, в кабинетах и в сельских домах культуры, обеспечиваете продовольственную безопасность и растите будущее нашей нации. С такими женщинами Беларусь непобедима».

Иван Крупко поблагодарил ветеранов, которые делятся своей мудростью с молодежью.

В приеме принимает участие член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

