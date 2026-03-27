Министерство по налогам и сборам прекращает рассылку извещений на уплату налогов и иных сообщений на электронные адреса одного из почтовых сервисов, сообщили в МНС.

В ведомстве пояснили, что для рассылки информации из налоговой не будет использоваться почтовый сервис с доменным именем @tut.by, которое находится в республиканском списке экстремистских материалов. Решение принято во исполнение норм Указа №60 президента страны «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети интернет».

Для дальнейшего получения сообщений из МНС необходимо изменить ящик электронной почты в личном кабинете на официальном портале ведомства.

«В случае необходимости в дальнейшем получать информацию от налоговых органов на электронную почту МНС рекомендует изменить адрес электронной почты в личном кабинете плательщика», – говорится в сообщении.