Ряду пользователей, которые хотели бы и далее получать по электронке извещения об уплате налогов, необходимо обновить данные на сайте МНС.
Министерство по налогам и сборам прекращает рассылку извещений на уплату налогов и иных сообщений на электронные адреса одного из почтовых сервисов, сообщили в МНС.
В ведомстве пояснили, что для рассылки информации из налоговой не будет использоваться почтовый сервис с доменным именем @tut.by, которое находится в республиканском списке экстремистских материалов. Решение принято во исполнение норм Указа №60 президента страны «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети интернет».
«В случае необходимости в дальнейшем получать информацию от налоговых органов на электронную почту МНС рекомендует изменить адрес электронной почты в личном кабинете плательщика», – говорится в сообщении.
В налоговой разъяснили, что для изменения персональных данных надо зайти на сайте в одноименный раздел. Там следует удалить адрес электронного почтового ящика и ввести новый, затем сохранить его, нажав кнопку «Ок».
После этого потребуется подтвердить адрес электронной почты нажатием соответствующей кнопки. На указанную почту придет письмо для подтверждения.