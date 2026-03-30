В связи с многочисленными вопросами, поступающими от рыболовов любителей, еще раз напоминаем о том, что в соответствии с Правилами любительского рыболовства, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 2021 года №284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве», с 1 октября 2025 года по 15 апреля 2026 года запрещается лов всех видов рыб на зимовальных ямах, как при любительском, так и при промысловом рыболовстве.

Это означает полный запрет на любительскую ловлю всех видов рыб разрешенными орудиями любительского рыболовства на территории всей зимовальной ямы, как с берега, так и с маломерных судов.

Перечень зимовальных ям с указанием координат их границ определен Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с Национальной академией наук Беларуси и опубликован на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия На этом же сайте опубликована карта зимовальных ям, с описанием и указаниям границ.

Напоминаем еще раз, что за добычу рыбы на зимовальных ямах в период действия запрета, статьей 16.25 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, явившихся орудием или средством совершения указанного нарушения.

При причинении вреда на сумму 100 и более базовых величин наступает уголовная ответственность по статье 281 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ