16 марта православные чтут мученика Евтропия, в народном календаре — Евтропиев день. Эта дата была известна множеством суеверий и особых запретов: из-за их несоблюдения якобы можно лишиться денег, любви и здоровья.

Что нельзя делать

Не рекомендуется давать в долг до заката — в итоге вернется вдвое меньше, чем одолжили.

Не начинали новых торговых дел, потому что Луна в это время года путает расчеты и сбивает с толку.

16 марта никогда не затевали починку крыши и не перебирали инструмент: считалось, что все сделанное придется переделывать заново.

Кто выставит метлу за порог, тот выметет удачу из дома. А значит, генеральную уборку лучше отложить хотя бы на вторник.

Если в этот день поссоришься со второй половинкой, то мириться нужно непременно до захода солнца, потому что март обиды не прощает до самого лета.

Остерегались наступать на чужой след у церковных ворот: считалось, что так можно перенять чужую болезнь.

Понедельник удваивал силу старого суеверия о разбитом зеркале: несчастье длится не семь лет, а ровно столько недель, сколько осколков насчитаешь. Местная мудрость, впрочем, подсказывает хитрый выход — просто не считай.

Входить в баню нужно обязательно с правой ноги — иначе головная боль не отпустит до среды.

Что можно делать

Утром пересчитайте мелочь в кармане, и если монет нечетное число, то неделя принесет неожиданный заработок.

Найти на дороге старый гвоздь или подкову в этот день — к прибыли.

Если друг пришел без приглашения и принес хлеб, то ваши отношения выдержат что угодно. Пришел с пустыми руками — тут уже стоит задуматься.

Бабушка должна дать внуку кусочек сахара до завтрака: считалось, что тогда весь год в семье будет мир и сладость.

Советуют выпить отвар прошлогодней крапивы: кровь очистится, а кто поленится, тот промается до лета.

Если 16 марта случайно наденешь одежду наизнанку, то это к добру, но при одном условии: заметить это нужно самому, а не услышать от другого.

Приметы о погоде

Если воробьи чистят перья и по веткам весело прыгают, можно ждать улучшения погоды. Солнце 15 марта указывает на то, что и апрель будет погожим. Если на улице ненастье, то следующий месяц весны окажется дождливым.

Смена направления ветра — знак непостоянства погоды во второй половине марта. Снег предупреждает: через неделю ударят морозы.

Если за окном ливень не унимается, летом почти каждый день будут осадки. Урожай окажется скромным.

Подготовила Екатерина Зайкова