6 марта в народном календаре отмечается Тимофей Весновей. В этот день православная церковь чтит память преподобного Тимофея, который жил в VIII веке в Малой Азии и прославился своей кротостью и даром исцеления.

В народе этот день считался временем прощания с зимой и встречи весны. Считалось, что на Тимофея начинают дуть теплые ветры, приносящие весеннее тепло. Люди верили, что с этого дня зима уже не страшна, и весна стоит у дверей.

Что нельзя делать

  • Брать в долг – это может привести к неудачам;
  • Пересаживать комнатные растения – по поверью, они не приживутся;
  • Употреблять алкоголь — это грозит проблемами и негативно скажется на ясности ума;
  • Начинать дела и проекты – успех в них будет маловероятен;
  • Ссориться –  конфликты могут затянуться на долгие годы;
  • Перегружать себя работой и поддаваться стрессу;
  • Поднимать с земли чужие монеты;
  • Бросать начатое – это может спровоцировать трудности в других сферах жизни;
  • Оставлять немытую посуду и неубранный стол;
  • Носить одежду и обувь со шнуровкой – к непростому выбору в жизни;
  • Подставлять лицо ветру – считалось, что он может «сдуть» красоту.

Что можно делать

  • Наводить порядок в доме;
  • Выбрасывать старые, сломанные и ненужные вещи – это, по поверьям, помогает уберечься от болезней и несчастий;
  • Устраивать застолья и звать гостей – это привлечет удачу;
  • Делиться выпечкой с теми, кто в этом нуждается;
  • Покупать украшения – потраченные деньги, как верили люди, вернутся с лихвой;
  • Больше проводить времени на свежем воздухе – это укрепит здоровье.

Народные приметы 6 марта

  • Погода сегодня предсказывает всю весну;
  • Вернулись перелетные птицы – урожай будет богатым;
  • Внезапно обрушилась метель – снег растает на следующей неделе;
  • Набухшие почки на деревьях – к резкому потеплению;
  • Сосульки не тают – скоро похолодает;
  • Сухой воздух – весна будет теплой и быстро пройдет;
  • Кошка ищет тёплое местечко – ударят сильные морозы;
  • Выпадет снег – весна будет долгой и теплой.

Именины 6 марта у Георгия, Евстафия, Захара, Ивана, Телесофа, Тимофея. Не забудьте их поздравить!

Подготовила Екатерина Зайкова