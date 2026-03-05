6 марта в народном календаре отмечается Тимофей Весновей. В этот день православная церковь чтит память преподобного Тимофея, который жил в VIII веке в Малой Азии и прославился своей кротостью и даром исцеления.
В народе этот день считался временем прощания с зимой и встречи весны. Считалось, что на Тимофея начинают дуть теплые ветры, приносящие весеннее тепло. Люди верили, что с этого дня зима уже не страшна, и весна стоит у дверей.
Что нельзя делать
- Брать в долг – это может привести к неудачам;
- Пересаживать комнатные растения – по поверью, они не приживутся;
- Употреблять алкоголь — это грозит проблемами и негативно скажется на ясности ума;
- Начинать дела и проекты – успех в них будет маловероятен;
- Ссориться – конфликты могут затянуться на долгие годы;
- Перегружать себя работой и поддаваться стрессу;
- Поднимать с земли чужие монеты;
- Бросать начатое – это может спровоцировать трудности в других сферах жизни;
- Оставлять немытую посуду и неубранный стол;
- Носить одежду и обувь со шнуровкой – к непростому выбору в жизни;
- Подставлять лицо ветру – считалось, что он может «сдуть» красоту.
Что можно делать
- Наводить порядок в доме;
- Выбрасывать старые, сломанные и ненужные вещи – это, по поверьям, помогает уберечься от болезней и несчастий;
- Устраивать застолья и звать гостей – это привлечет удачу;
- Делиться выпечкой с теми, кто в этом нуждается;
- Покупать украшения – потраченные деньги, как верили люди, вернутся с лихвой;
- Больше проводить времени на свежем воздухе – это укрепит здоровье.
Народные приметы 6 марта
- Погода сегодня предсказывает всю весну;
- Вернулись перелетные птицы – урожай будет богатым;
- Внезапно обрушилась метель – снег растает на следующей неделе;
- Набухшие почки на деревьях – к резкому потеплению;
- Сосульки не тают – скоро похолодает;
- Сухой воздух – весна будет теплой и быстро пройдет;
- Кошка ищет тёплое местечко – ударят сильные морозы;
- Выпадет снег – весна будет долгой и теплой.
Именины 6 марта у Георгия, Евстафия, Захара, Ивана, Телесофа, Тимофея. Не забудьте их поздравить!
Подготовила Екатерина Зайкова