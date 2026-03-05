6 марта в народном календаре отмечается Тимофей Весновей. В этот день православная церковь чтит память преподобного Тимофея, который жил в VIII веке в Малой Азии и прославился своей кротостью и даром исцеления.

В народе этот день считался временем прощания с зимой и встречи весны. Считалось, что на Тимофея начинают дуть теплые ветры, приносящие весеннее тепло. Люди верили, что с этого дня зима уже не страшна, и весна стоит у дверей.

Что нельзя делать

Брать в долг – это может привести к неудачам ;

; Пересаживать комнатные растения – по поверью, они не приживутся ;

; Употреблять алкоголь — это грозит проблемами и негативно скажется на ясности ума;

Начинать дела и проекты – успех в них будет маловероятен ;

; Ссориться – конфликты могут затянуться на долгие годы ;

; П ерегружать себя работой и поддаваться стрессу ;

; Поднимать с земли чужие монеты;

Бросать начатое – это может спровоцировать трудности в других сферах жизни ;

; Оставлять немытую посуду и неубранный стол;

Носить одежду и обувь со шнуровкой – к непростому выбору в жизни;

Подставлять лицо ветру – считалось, что он может «сдуть» красоту .

Что можно делать

Наводить порядок в доме;

Выбрасывать старые, сломанные и ненужные вещи – это, по поверьям, помогает уберечься от болезней и несчастий;

Устраивать застолья и звать гостей – это привлечет удачу ;

; Делиться выпечкой с теми, кто в этом нуждаетс я;

я; Покупать украшения – потраченные деньги, как верили люди, вернутся с лихвой ;

; Больше проводить времени на свежем воздухе – это укрепит здоровье.

Народные приметы 6 марта

Погода сегодня предсказывает всю весну;

Вернулись перелетные птицы – урожай будет богатым;

Внезапно обрушилась метель – снег растает на следующей неделе;

Набухшие почки на деревьях – к резкому потеплению;

Сосульки не тают – скоро похолодает;

Сухой воздух – весна будет теплой и быстро пройдет;

Кошка ищет тёплое местечко – ударят сильные морозы;

Выпадет снег – весна будет долгой и теплой.

Именины 6 марта у Георгия, Евстафия, Захара, Ивана, Телесофа, Тимофея. Не забудьте их поздравить!



Подготовила Екатерина Зайкова