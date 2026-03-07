8 марта по народному календарю отмечается Поликарпов день. В православии это день памяти священномученика Поликарпа, ученика апостола Иоанна Богослова, который позже стал епископом Смирнским.

Что нельзя делать 

  • Играть свадьбы. Считалось, что браки, заключенные в этот период, будут несчастливыми.​
  • Ссориться и конфликтовать. Споры в этот день могли привести к длительным разногласиям.​
  • Отказывать в помощи. Непомощь нуждающимся могла обернуться неудачами в будущем.​
  • Заниматься тяжелым физическим трудом. Рекомендуется избегать перенапряжения, чтобы не навредить здоровью.​
  • Выбрасывать остатки пищи. Считалось, что это может привести к бедности и голоду.

Что можно делать 

  • Наблюдать за природой. Прилет птиц и распускание вербы — символизирует приближение весны.​
  • Проводить обряды очищения. Окуривание дома вербой или другими травами считалось защитой от злых духов и болезней.​
  • Заниматься рукоделием. Изготавливать обереги и талисманы для защиты семьи и дома.​
  • Посещать церковь. Молиться святому Поликарпу о благополучии и здоровье близких.​
  • Планировать весенние работы. Обсуждать с семьей предстоящие сельскохозяйственные дела.

Погодные приметы

  • Распустившаяся верба — к скорому наступлению теплой весны.​
  • Если грачи прилетели, то через три недели снег сойдет.​
  • Солнечная погода предвещает теплое и плодородное лето.​
  • Облачно и сыро — к затяжной весне и позднему теплу.​
  • Морозный день — ожидается еще 40 морозных утренников.

Именины 8 марта

8 марта отмечают именины Александр, Антиох, Антонин, Горгония, Демьян (Дамиан), Зевин, Иван, Климент, Кузьма, Лазарь, Моисей, Поликарп, Полихроний, Фея. Не забудьте их поздравить!

Подготовила Екатерина Зайкова