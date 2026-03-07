8 марта по народному календарю отмечается Поликарпов день. В православии это день памяти священномученика Поликарпа, ученика апостола Иоанна Богослова, который позже стал епископом Смирнским.

Что нельзя делать

Играть свадьбы. Считалось, что браки, заключенные в этот период, будут несчастливыми.​

Ссориться и конфликтовать. Споры в этот день могли привести к длительным разногласиям.​

Отказывать в помощи. Непомощь нуждающимся могла обернуться неудачами в будущем.​

Заниматься тяжелым физическим трудом. Рекомендуется избегать перенапряжения, чтобы не навредить здоровью.​

Выбрасывать остатки пищи. Считалось, что это может привести к бедности и голоду.

Что можно делать

Наблюдать за природой. Прилет птиц и распускание вербы — символизирует приближение весны.​

Проводить обряды очищения. Окуривание дома вербой или другими травами считалось защитой от злых духов и болезней.​

Заниматься рукоделием. Изготавливать обереги и талисманы для защиты семьи и дома.​

Посещать церковь. Молиться святому Поликарпу о благополучии и здоровье близких.​

Планировать весенние работы. Обсуждать с семьей предстоящие сельскохозяйственные дела.