8 марта по народному календарю отмечается Поликарпов день. В православии это день памяти священномученика Поликарпа, ученика апостола Иоанна Богослова, который позже стал епископом Смирнским.
Что нельзя делать
- Играть свадьбы. Считалось, что браки, заключенные в этот период, будут несчастливыми.
- Ссориться и конфликтовать. Споры в этот день могли привести к длительным разногласиям.
- Отказывать в помощи. Непомощь нуждающимся могла обернуться неудачами в будущем.
- Заниматься тяжелым физическим трудом. Рекомендуется избегать перенапряжения, чтобы не навредить здоровью.
- Выбрасывать остатки пищи. Считалось, что это может привести к бедности и голоду.
Что можно делать
- Наблюдать за природой. Прилет птиц и распускание вербы — символизирует приближение весны.
- Проводить обряды очищения. Окуривание дома вербой или другими травами считалось защитой от злых духов и болезней.
- Заниматься рукоделием. Изготавливать обереги и талисманы для защиты семьи и дома.
- Посещать церковь. Молиться святому Поликарпу о благополучии и здоровье близких.
- Планировать весенние работы. Обсуждать с семьей предстоящие сельскохозяйственные дела.
Погодные приметы
- Распустившаяся верба — к скорому наступлению теплой весны.
- Если грачи прилетели, то через три недели снег сойдет.
- Солнечная погода предвещает теплое и плодородное лето.
- Облачно и сыро — к затяжной весне и позднему теплу.
- Морозный день — ожидается еще 40 морозных утренников.
Именины 8 марта
8 марта отмечают именины Александр, Антиох, Антонин, Горгония, Демьян (Дамиан), Зевин, Иван, Климент, Кузьма, Лазарь, Моисей, Поликарп, Полихроний, Фея. Не забудьте их поздравить!
Подготовила Екатерина Зайкова