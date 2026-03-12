13 марта в народном календаре отмечается Василий Капельник, названный в честь преподобного Василия Исповедника, жившего в VIII веке.
Что нельзя делать
- Постарайтесь никому ничего не обещать. Несдержанное слово может разрушить дружбу.
- Нельзя покидать жилище без молитвы на устах. Тем, кто отправляется в путь, рекомендуется взять с собой икону.
- В общении с людьми избегайте нецензурных выражений: так вы можете привлечь внимание нечисти. Не хвастайтесь и не сплетничайте, из-за этого пострадает ваша репутация.
- День не подходит для крупных покупок. Велика вероятность приобретения некачественной вещи, которая долго вам не прослужит.
- Нельзя громко говорить или браниться во время приготовления пищи. Считается, что это может привести к проблемам с пищеварением у домочадцев.
- Вечером не рекомендуется заглядывать в чужие окна — будете страдать от бессонницы.
- Нельзя подслушивать чужие разговоры. За это можно поплатиться глухотой.
- Не стоит поднимать вещи, обнаруженные вами на улице. Вас должны насторожить часы или кошелек на дороге. Прикосновение к ним может навлечь беду.
- Муж с женой не должны ложиться спать в разных кроватях. Это может привести к охлаждению отношений и возможной измене.
- Бросать волосы с расчески в огонь. Считается, что это может привести к головным болям и мигреням.
Что можно делать
- Приносить в дом хвойные ветви. Аромат ели, сосны и можжевельника очищает воздух и улучшает самочувствие.
- Важно провести этот день в мире с собой и окружающими. Мудрецы верили, что если супруги начнут выяснять отношения, их ждет скорое расставание. Поэтому 13 марта важно относиться к своей второй половинке с уважением, помогая и поддерживая во всем. Если удастся сохранить мир в доме, то муж с женой будут долго жить в любви и согласии.
- Несмотря на то, что работа в этот день считалась нежелательной, наши предки не могли себе позволить сидеть без дела. Оставаясь дома, они брались за уборку или мелкий ремонт, стирали, готовили, ухаживали за малыми детьми и немощными стариками.
- Если на улице солнечно, нужно хотя бы ненадолго выйти на прогулку. В старину считалось, что весенний ветер «выдует» из человека все болезни.
- Также в этот день люди ходили в баню. В парной они восстанавливали силы и укрепляли здоровье.
Приметы о погоде
- Дождь в этот день — предвещает мокрое и дождливое лето.
- Снег на крыше растаял — ожидается скорое наступление оттепели.
- Пасмурная погода — ночью возможны заморозки.
- Солнечный день — Год будет плодородным и урожайным.
- Длинные сосульки — к затяжной весне и долгому льну.
Подготовила Екатерина Зайкова