31 марта в народном календаре отмечается Кириллов день, посвященный памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке. В народе этот день также называли Кирилл — Дери полоз, что связано с началом весеннего таяния снега и ухудшением состояния дорог для санного транспорта.

Что нельзя делать

​Не надевайте чужую одежду и не ешьте из чужой посуды. Считается, что это может привлечь чужие невзгоды и материальные потери. ​

​Воздержитесь от дачи и взятия денег в долг. Это может повлечь за собой затяжные финансовые трудности. ​

​Не подсчитывайте яйца, собранные курами. Есть поверье, что это может негативно сказаться на их плодовитости.

​Не рекомендуется стричь волосы и ногти, так как это может навлечь мелкие неприятности.

​Ходить в гости. Считалось, что можно оставить свою удачу в чужом доме.

Что можно делать

​Это отличное время для начала весенних сельскохозяйственных работ – проверьте и отремонтируйте инвентарь, подготовьте семена и удобрения. ​

​Посещение бани, начало закаливающих процедур или просто спокойный отдых помогут восстановить силы и энергию. ​

​Наведение порядка, избавление от старых и ненужных вещей поможет очистить пространство и привлечь положительную энергию в дом.

Приметы о погоде

Если на склонах холмов зацвела мать-и-мачеха, это предвещает теплую погоду в начале апреля.

Если в этот день появляются первые комары, это сулит солнечную и ясную погоду.

Если ночью звезды кажутся мелкими и тусклыми, это предвещает дождь и сырость. Если в этот день прилетели лебеди, это к теплу. ​

​Если снег тает быстро, это предвещает мокрое лето. ​

Подготовила Екатерина Зайкова