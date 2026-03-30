31 марта в народном календаре отмечается Кириллов день, посвященный памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке. В народе этот день также называли Кирилл — Дери полоз, что связано с началом весеннего таяния снега и ухудшением состояния дорог для санного транспорта.
Что нельзя делать
- Не надевайте чужую одежду и не ешьте из чужой посуды. Считается, что это может привлечь чужие невзгоды и материальные потери.
- Воздержитесь от дачи и взятия денег в долг. Это может повлечь за собой затяжные финансовые трудности.
- Не подсчитывайте яйца, собранные курами. Есть поверье, что это может негативно сказаться на их плодовитости.
- Не рекомендуется стричь волосы и ногти, так как это может навлечь мелкие неприятности.
- Ходить в гости. Считалось, что можно оставить свою удачу в чужом доме.
Что можно делать
- Это отличное время для начала весенних сельскохозяйственных работ – проверьте и отремонтируйте инвентарь, подготовьте семена и удобрения.
- Посещение бани, начало закаливающих процедур или просто спокойный отдых помогут восстановить силы и энергию.
- Наведение порядка, избавление от старых и ненужных вещей поможет очистить пространство и привлечь положительную энергию в дом.
Приметы о погоде
- Если на склонах холмов зацвела мать-и-мачеха, это предвещает теплую погоду в начале апреля.
- Если в этот день появляются первые комары, это сулит солнечную и ясную погоду.
- Если ночью звезды кажутся мелкими и тусклыми, это предвещает дождь и сырость.
- Если в этот день прилетели лебеди, это к теплу.
- Если снег тает быстро, это предвещает мокрое лето.
Подготовила Екатерина Зайкова