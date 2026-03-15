На базе Гомельского колледжа искусств им Н.Ф. Соколовского состоялся lV областной конкурс исполнителей на фортепиано и струнных смычковых инструментах «Юный виртуоз». Наш район достойно представили юные музыканты: Маргарита Алексейкова (Буда-Кошелевская ДШИ, учитель Руслан Горбатовский, концертмейстер Виолетта Горбатовская), Ангелина Волкова (Коммунаровский филиал Уваровичской ДШИ, учитель Елена Фролова, концертмейст Виктория Глинская), Милина Котик (Уваровичская ДШИ, учитель Радмилла Котик, концертмейстер Алиса Атрошенко), Даниил Рогожкин (Уваровичская ДШИ, учитель Алиса Атрощенко).

Все исполнители награждены грамотами за участие и успешное выступление.

Фото из архива участников