На базе Гомельского областного Дворца творчества детей и молодежи состоялся областной этап конкурса «Учитель года Республики Беларусь», где лучшие педагоги региона продемонстрировали свое мастерство, инновационные подходы и безграничную преданность профессии.

В суперфинал вышел учитель истории Уваровичской школы Станислав Витальевич Немцев — он удостоен диплома лауреата III степени.

Учитель биологии и химии средней школы №1 г. Буда-Кошелево Виктория Юрьевна Гурская награждена дипломом участника.

Всего на областной этап конкурса заявились 113 участников, в очный тур третьего (областного) этапа прошли 35 конкурсантов, из нашего района 2 педагога.

Поздравляем всех участников и победителей, желаем им дальнейших успехов!

Подготовила Екатерина Зайкова