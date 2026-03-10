Эта дата была известна как День Порфирия Позднего. Христиане почитали память архиепископа Газского Порфирия, который жил в V веке и раздавал деньги, в том числе приличное наследство, нуждающимся и на облагораживание храмов.
Что нельзя делать
- Не стригли волосы, дабы избежать их выпадения.
- Женщинам не советовали шить, чтобы не «пришить» к своей судьбе несчастья.
- Не одалживали деньги, опасаясь, что самому придется просить три года.
- Избегали переедания, чтобы не «наесть» болезни.
- Загрязнять реки и ссориться у воды тоже было под запретом, ведь это могло навлечь хвори.
- Не показывали свои обереги другим, чтобы не привлечь беду.
- Серьезно относились к вербе: вредить ей категорически запрещалось, чтобы не накликать беду.
- Найденные на дороге монеты или украшения считались ловушкой от кикиморы. Если такое случалось, вещь тут же несли на перекресток и оставляли там.
Что можно делать
- Рыбакам следовало отдать первую добычу кошке – это сулило долгую и успешную «тихую охоту».
- В доме на столе всегда поддерживался порядок. Грязная посуда была предвестником проделок домового, поэтому старались ставить ее чистой.
- Тем, кто страдал от бородавок, можно было попробовать прикоснуться к ним сухой веткой вербы . Считалось, что она скоро отпадет.
- Выходя из дома, касались косяка левой рукой, чтобы взять с собой защиту домового. А чтобы в пути не подстерегло зло, бросали щепотку соли через левое плечо – как оберег от невзгод.
- К вечеру хозяйки готовили особенный ужин: кашу с медом и вареные яйца. Кашу делили на три части: для семьи, для домашних любимцев и для дара духам природы, оставляя за порогом. Этот ритуал обещал мир в доме и богатый урожай.
- Перед сном каждый ополаскивал лицо холодной водой, нашептывая слова о здравии. Детям под подушку клали веточку можжевельника, чтобы отогнать дурные сны.
Приметы о погоде
- Считалось, что если к этому дню уже вернулись все перелетные птицы, то сезон должен порадовать хорошим урожаем хлеба.
- Если пернатые оборудовали гнезда на солнечной стороне, люди ожидали холодное лето, на северной — теплые июнь, июль и август.
- Снежное 11 марта предрекало промозглые летние дни.
- Кучкование воробьев знаменовало приближение солнечной погоды.
- Звездное небо ночью сулило знойное лето.
- Если голуби залезали под крыши, люди ждали похолодание.
- Высокие облака сообщали о приближении солнечной погоды.
- Начало цветения вербы влекло за собой хорошую пахоту.
Подготовила Екатерина Зайкова