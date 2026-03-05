В преддверии весеннего праздника в районе прошел интеллектуально-развлекательный квиз «Неслабый пол», организаторами которого выступили районный исполнительный комитет, районное РОО «Патриоты Беларуси» и РО ОО «Белорусский союз женщин».

С приветственным словом к участницам обратилась начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко, пожелавшая девушкам успехов и праздничного настроения. В роли компетентного жюри выступила председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Анна Матузко.

Свои знания проявили представительницы команд СП «АМИПАК»-ОАО, РУП «Белоруснефть-Особино», центральной районной больницы, районной ветеранской организации, либерально-демократической партии, РОО «Патриоты Беларуси», аграрно-технического колледжа, а также гимназии, средней школы №1 г. Буда-Кошелево, Бушевской и Чеботовичской школ. Участницы с удовольствием решали ребусы, угадывали знакомые мелодии из любимых телепередач, вспоминали цитаты из культовых фильмов.

Особым сюрпризом для женщин стали видео-вопросы от мужчин, а музыкальные паузы между конкурсами позволяли немного передохнуть и зарядиться положительными эмоциями перед следующим этапом игры.

По итогам всех раундов компетентное жюри определило лучших. Победу одержала команда ЦРБ, второе место у СП «АМИПАК»-ОАО, третье досталось команде Бушевской школы.

Елизавета Малая

Фото автора