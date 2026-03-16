В трудовых договорах все чаще встречается пункт о ненормированном рабочем дне, однако вокруг него по‑прежнему много заблуждений. Разбираемся, что на самом деле означает такой режим и какие права остаются за работником.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты напоминают: ненормированный рабочий день не дает нанимателю права ежедневно привлекать сотрудника к переработкам. Трудовой кодекс допускает работу сверх установленного графика только эпизодически, а систематическое превышение нормы считается нарушением.

Распространено и другое заблуждение – будто переработки при таком режиме уже «включены в оклад». На самом деле работнику полагается компенсация: дополнительный отпуск, который обычно составляет до 7 календарных дней.

Важно и то, что одного упоминания ненормированного формата трудовых отношений в контракте недостаточно. Перечень должностей, для которых допускается ненормированный рабочий день, должен быть закреплен в коллективном договоре или локальном правовом акте, принятом с участием профсоюза, если он есть.

Работник с ненормированным днем также сохраняет право обращаться с жалобами, если переработки становятся регулярными. В таких случаях можно обратиться в Департамент государственной инспекции труда или в суд – это считается нарушением законодательства.

Кроме того, наниматель не может в одностороннем порядке перевести сотрудника на ненормированный режим. Это условие относится к существенным условиям труда, изменить его можно только с письменного согласия работника, предупредив не позднее чем за месяц и указав обоснованные причины.

