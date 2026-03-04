Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником — Днем милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.





«Биография белорусской милиции — неотъемлемая часть истории народа, которая слагается из судеб тысяч сотрудников, беззаветно преданных своему долгу и Отечеству, — говорится в поздравлении. — В любую погоду, невзирая на обстоятельства, сотрудники органов внутренних дел неустанно и самоотверженно несут службу по охране правопорядка в наших городах и селах, защищают граждан от преступных посягательств, спасают жизни людей, порой рискуя своей собственной».

Президент от всей души поздравил с Днем милиции ветеранов ведомства, которые внесли достойный вклад в укрепление безопасности и стабильности в государстве.

В Год белорусской женщины Александр Лукашенко выразил особые слова признательности сотрудницам, которые с честью наряду с мужчинами несут службу даже в специальных подразделениях. Он также поблагодарил матерей и жен, разделяющих в полной мере со своими родными и близкими все сложности беспокойных милицейских будней и всегда остающихся надежным тылом для своих мужей и сыновей.

«Убежден, что личный состав органов внутренних дел и в дальнейшем конкретными делами будет оправдывать доверие народа, обеспечивая законность и правопорядок в стране», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал всем мира, добра, крепкого здоровья и успехов в службе на благо народа Беларуси.

