Нотариусы Беларуси 6 марта бесплатно проконсультируют многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов. Акция приурочена к предстоящему празднованию Дня женщин, сообщили БЕЛТА в Белорусской нотариальной палате.



Обратиться к специалисту и задать интересующие вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, можно в любой нотариальной конторе страны в соответствии с графиком работы. Полный список нотариальных контор, их контактные данные и время работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».

Акция по бесплатному правовому консультированию проводится нотариатом Беларуси в рамках реализации инициатив, предусмотренных планом мероприятий по проведению в 2026 году Года белорусской женщины. Подобные мероприятия, направленные на правовое просвещение граждан и поддержку многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов, в этом году будут проводиться нотариусами страны раз в квартал. Акции также пройдут 15 мая, 1 сентября и 14 октября и будут приурочены к празднованию Дня семьи, Дня знаний и Дня матери соответственно.