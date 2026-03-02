С 2 марта на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступны к заказу новые электронные услуги на основе информации из государственного информационного ресурса «Реестр индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования» Фонда социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты, сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.

Это услуги 3.25.15 «Предоставление сведений о периоде нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет», 3.25.16 «Предоставление сведений о периоде получения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет лицами, не находящимися в таком отпуске», 3.25.17 «Предоставление сведений о периоде получения пособия по беременности и родам», 3.25.18 «Предоставление сведений о периоде работы по трудовому договору с указанием должности служащего (профессии рабочего)», 3.25.19 «Предоставление сведений о периоде работы по трудовому договору» и 3.25.20 «Предоставление сведений о периоде уплаты обязательных страховых взносов на социальное страхование физическим лицом, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы в бюджет фонда, при обращении за санаторно-курортным лечением».

Электронные услуги предоставляются на портале по доступу со строгой аутентификацией и в автоматическом режиме по технологии «система-система». Требования к потребителю электронных услуг Общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), оказываемых по технологии «система-система», а также особенности их получения определены в Единых технических требованиях ОАИС.