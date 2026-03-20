Впереди каникулы – чудное время, которое так ожидаемо любым ребенком. Это славные деньки, когда нет учебы и, соответственно, отсутствует острая необходимость просыпаться по будильнику строго в шесть и делать дела. Но, как не странно, на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. И речь, безусловно, не об учебе. Каждый ребенок, независимо от возраста и ширины размаха планов на каникулы, обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями.

Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют безопасность на каникулах:

необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть осторожным и внимательным на проезжей части дороги;

не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы, а также уезжать в другой город;

категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные места;

нужно соблюдать все правила пожарной безопасности;

вести себя на водоемах нужно максимально осторожно;

нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных;

не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на какие-либо приказы и просьбы посторонних.

Уважаемые родители!

Благополучие детей в большинстве случаев зависит от Вас. Если Вы организуете их досуговую занятость, обеспечите контроль за пребыванием дома, в сети Интернет и во дворе, это минимизирует риски совершить необдуманный поступок. Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок проводит свободное время и пусть он всегда знает, где вы. Необходимо повторить с детьми правила дорожного движения, обеспечить наличие у вашего ребенка световозвращающего элемента, повторить с детьми номера телефонов экстренных служб (112, 101, 102, 103).

Пусть в ваших семьях всегда царят душевный покой и уют, звучит звонкий детский смех! Счастливых и безопасных каникул!

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»