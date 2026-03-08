В преддверии Дня женщин корреспондент «Авангарда» задала несколько вопросов горожанкам и гостям г. Буда-Кошелево.
– О каком подарке мечтаете?
Светлана НАТЯЖЕНКО, жительница райцентра:
– О поездке в Санкт-Петербург. Часто представляю, как прогуливаюсь по набережной Невы, любуюсь фонтанами Петергофа, рассматриваю архитектурные строения этого прекрасного города.
– Кто первым поздравляет праздничным утром?
Светлана АВСЯННИКОВА, горожанка:
– Ежегодно раннее утро 8 Марта начинается для меня особенно приятно. Первыми в этот день меня поздравляют самые дорогие моему сердцу мужчины – любимые муж и сын – и преподносят большой букет тюльпанов.
– Ваши любимые цветы?
Полина РЯБЦЕВА, гомельчанка:
– Люблю пионы. Эти пышные цветы завораживают меня своей красотой и ароматом. Однако, несмотря на мою привязанность к этим цветам, на весенний праздник мне дарят тюльпаны.
Ирина СНЕЖНАЯ
Фото автора