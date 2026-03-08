В преддверии Дня женщин корреспондент «Авангарда» задала несколько вопросов горожанкам и гостям г. Буда-Кошелево.

– О каком подарке мечтаете?

Светлана НАТЯЖЕНКО, жительница райцентра:

– О поездке в Санкт-Петербург. Часто представляю, как прогуливаюсь по набережной Невы, любуюсь фонтанами Петергофа, рассматриваю архитектурные строения этого прекрасного города.

– Кто первым поздравляет праздничным утром?

Светлана АВСЯННИКОВА, горожанка:

– Ежегодно раннее утро 8 Марта начинается для меня особенно приятно. Первыми в этот день меня поздравляют самые дорогие моему сердцу мужчины – любимые муж и сын – и преподносят большой букет тюльпанов.

– Ваши любимые цветы?

Полина РЯБЦЕВА, гомельчанка:

– Люблю пионы. Эти пышные цветы завораживают меня своей красотой и ароматом. Однако, несмотря на мою привязанность к этим цветам, на весенний праздник мне дарят тюльпаны.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора