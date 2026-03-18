В рекламе препарата «Витавирин» утверждалось, что он подходит для лечения и профилактики любого гриппа и любых острых респираторных вирусных инфекций. При рассмотрении обращения МАРТ выявил нарушение законодательства о рекламе со стороны ООО «АмантисМед».

В чем суть претензий

Такое заявление в рекламных материалах не соответствует инструкции. Согласно документу, препарат предназначен для лечения и профилактики лишь двух видов гриппа и трёх видов ОРВИ.

Какие меры приняты

Компании выдано предписание об устранении нарушений. В ведомстве напоминают: реклама лекарственных средств обязана строго соответствовать информации, указанной в инструкции по применению.

