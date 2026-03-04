В День милиции мы решили познакомить вас с теми, кто ежедневно стоит на страже общественной безопасности. Все они разные, но каждый – на своем месте. И выбрано оно не случайно.

Главное – оставаться человеком



Старший инспектор профилактики отдела охраны правопорядка и профилактики Анна Шумилова служит в органах с 2013 года. Сегодня в ее ведении такие направления, как профилактика правонарушений, работа с подучетными лицами, контроль за трудоспособными неработающими гражданами. Большое внимание уделяется и кибербезопасности.

Схемы мошенников стремительно меняются, под угрозой чаще всего оказываются пожилые люди. То под видом работников коммунальных служб предлагают им установить домофоны или счетчики по сниженной цене, то звонят с сообщениями о попавших в беду родственниках. Вместе с коллегами Анна Михайловна регулярно обходит квартиры, вручает памятки, объясняет гражданам, как не попасться на «удочку» злоумышленников.

Каждое из этих направлений требует не только профессиональных знаний, но и особого подхода. Как признается старший инспектор, непросто найти общий язык с людьми, которые не всегда понимают, почему оказались на учете. Однако цифры говорят сами за себя, профилактика работает.

«У нас редки случаи, когда человек стоит на учете больше двух-трех лет, – рассказывает Анна Шумилова. – Согласно законодательству, если в течение года нет повторного правонарушения, снимаем с учета. Это значит, что люди делают выводы. Если говорить в целом, то показатели по району стабильные и находятся на уровне среднеобластных. Профилактическая работа тем и важна, что позволяет удерживать ситуацию под контролем».

Несмотря на филологическое образование, Анна Михайловна нашла свое призвание в милиции. Отучилась и на юриста. О своей работе говорит спокойно и рассудительно: сказываются и опыт, и уверенность в правильно выбранном пути. Важно и то, что дома ее понимают и поддерживают. Ведь муж тоже служит в милиции.

«У нас растет первоклассник, – делится моя собеседница. – И здесь, конечно, приходится искать баланс. Совмещать материнство и службу сложно, но возможно». Семья помогает ей не переносить рабочие вопросы в личную жизнь. И лучшая разрядка после тяжелого дня – провести время с ребенком. А утром – с новыми силами на службу.

Продолжение династии



Когда говорят, что кадры решают все, в РОВД это воспринимают буквально – опытные сотрудники передают знания новичкам, а молодежь с энтузиазмом доказывает, что готова нести эту непростую службу. Один из таких примеров – оперуполномоченный отдела уголовного розыска Юрий Шестаков. За плечами старшего лейтенанта – Могилевский институт МВД и чуть более двух лет работы. Но за это время он успел не только влиться в слаженный механизм отдела, но и заявить о себе как о перспективном сотруднике, готовом браться за разные дела.

Отец Юрия долгие годы прослужил в Буда-Кошелевском РОВД, и детство будущего опер-уполномоченного прошло под рассказы о нелегкой, но захватывающей милицейской службе. «Наверное, это была моя судьба», – говорит молодой человек. Так и получилось: целевое направление, институт МВД, возвращение домой уже в погонах.

Сфера деятельности правоохранителя многогранна. Занимается он установлением лиц, осуществляющих противоправные деяния, и раскрытием преступлений, совершенных на территории района. Особое направление – противодействие киберпреступности. Эта сфера требует постоянного самообразования. «Когда я учился в институте, подобного направления еще не было, – признается Юрий. – Поэтому пришлось самому изучать информацию, общаться с более опытными коллегами». О схемах мошенников он может рассказывать долго: от пресловутых «холодных звонков» до схем с запугиванием и переводом денег. «Самое главное, что должен понять человек: если вам звонят и представляются, например, сотрудниками милиции, коммунальных служб, просят сообщить личные данные или назвать код подтверждения, прекращайте разговор. Официальные структуры так не работают», – предупреждает Юрий.

Запоминающихся случаев в его практике уже немало. Одним из самых резонансных стало раскрытие убийства тридцатилетней давности. Тогда по костным останкам, найденным в садовом товариществе, удалось восстановить картину преступления, установить личность погибшего и найти виновного. «Это была кропотливая работа. Опросили полрайона, провели массу экспертиз, но результат того стоил», – уверен старший лейтенант.

Во многом такие результаты возможны благодаря атмосфере, которая царит в коллективе. Здесь каждый готов прийти друг другу на выручку, здесь сохраняется корпоративный дух, соблюдаются офицерские традиции.

Работу в уголовном розыске молодой человек иначе как стилем жизни не называет. Говорит, нужно быть постоянно в тонусе – это адреналин, движение, полная самоотдача. Конечно, при таком ритме не всегда удается сохранять баланс работы и личной жизни. Но когда есть надежный тыл, все трудности отходят на второй план. У Юрия такой тыл есть – родители, которые всегда рядом и во всем поддерживают.

Дорога требует терпения



В отделении ГАИ служат люди особой закалки. Здесь мало просто знать правила, тут нужно уметь общаться с людьми, сохранять спокойствие в любой ситуации и быстро принимать решения. Старший инспектор дорожно-патрульной службы майор милиции Артем Коваленко этим требованиям соответствует в полной мере.

В ОГАИ РОВД Артем Вячеславович пришел не сразу. Службу начинал в исправительном учреждении, продолжил в Департаменте охраны. Работа ответственная, но со временем пришло понимание: хочется двигаться дальше. И накопленный опыт даром не пропал, сегодня он помогает ему в профессиональной деятельности.

Ежедневно приходится сталкиваться с десятками людей, и у каждого свое настроение, свои проблемы и правда. Однако за годы службы Артем Вячеславович заметил, что и водители, и пешеходы стали более дисциплинированными. «Раньше было больше нарушений, конфликтных ситуаций, – делится он наблюдениями. – Сейчас водители спокойнее, ответственнее. Но работы не убавилось, просто она становится другой».

Главным качеством для сотрудника Госавтоинспекции он считает терпение. А научиться этому непросто. «Нужно уметь выслушать человека, но при этом сохранять спокойствие», – объясняет майор милиции.

В профессии, где каждый день испытывает на прочность, важно находить баланс. Для Артема Вячеславовича это спорт и отдых на природе. В свободное время он выбирается на рыбалку, чтобы побыть в тишине.

Дома его всегда ждут, понимают и поддерживают. Какой бы напряженной служба не была, семья для него – главное. Сов-местные прогулки, выезды на природу или просто тихий вечер дома – это возможность побыть рядом с родными людьми и восполнить ресурс.

Три истории, три взгляда на профессию. Но, пожалуй, их объединяет одно – честное отношение к делу и людям. В День милиции хочется пожелать всем сотрудникам районного отдела внутренних дел, чтобы вызовов было меньше, а благодарных взглядов – больше.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора